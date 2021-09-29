МИД РФ назвал необходимым ответить YouTube и немецким СМИ за блокировку RT

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российский МИД направит обращения к профильным российским ведомствам с предложением о выработке ответных мер против немецких СМИ и YouTube в связи с блокировкой двух аккаунтов RT в Германии (RT DE).

"Принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым", - следует из заявления.

В МИД РФ также отметили, что считают такие меры "единственно возможным способом стимулировать заинтересованность партнеров в конструктивном и содержательном диалоге вокруг этой неприемлемой ситуации".

На Смоленской площади также сообщили о решении "обратиться к компетентным ведомствам Российской Федерации с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга "Ютюб" и немецких СМИ ответных мер".

Ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT.

В пресс-службе Google объяснили "Интерфаксу", что YouTube осуществил блокировку аккаунтов за нарушение правил площадки в отношении ложной информации о коронавирусе и условий использования сервиса. Там подчеркнули, что RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего правила YouTube, после чего им временно запретили публиковать видео на платформе.

"Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube", - добавил представитель Google.