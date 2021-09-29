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РКН пригрозил YouTube блокировкой, если он не снимет ограничения с каналов RT

РКН пригрозил YouTube блокировкой, если он не снимет ограничения с каналов RT
Фото: Olly Curtis/Future via Getty Images

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор обратился в Google с требованием разблокировать Youtube-каналы Russia Today, в противном случае видеохостингу может грозить блокировка.

В сообщении Роскомнадзора говорится, что ведомство направило руководству компании Google письмо "с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part", принадлежащих российскому СМИ Russia Today".

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В письме Роскомнадзора отмечается, что действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ.

"В соответствии с ФЗ от 30.12.2020 №482-ФЗ Генеральным прокурором или его заместителями по согласованию с МИД РФ за такие действия интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включен в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора", - говорится в сообщении ведомства.

"В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа", - отмечается там.

В Роскомнадзоре напомнили, что в КоАП РФ за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, "предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 млн рублей". "При повторном отказе от выполнения требований сумма штрафа может достигать 3 млн рублей", - уточняется в сообщении.

По информации Роскомнадзора, администрация YouTube регулярно прибегает к цензуре размещенного в аккаунтах российских СМИ контента под формальными предлогами. "Ранее видеохостинг неоднократно накладывал ограничения на официальные аккаунты и материалы российского издания Russia Today", - говорится в сообщении.

Накануне главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT.

Пресс-служба Google позднее объяснила, что YouTube удалил немецкоязычные каналы Russia Today из-за нарушения правил площадки в отношении ложной информации о коронавирусе, а также условий использования сервиса. "У YouTube есть четкие правила сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе. RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео", - отметили в пресс-службе.

"Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube", - уточнили там.

Роскомнадзор YouTube Google RT

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