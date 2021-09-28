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Каналы Russia Today удалили с YouTube за нарушение правил о фейках о COVID-19

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Видеосервис YouTube удалил немецкоязычные каналы Russia Today из-за нарушения правил площадки в отношении ложной информации о коронавирусе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Google.

"У YouTube есть четкие правила сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе. RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео", - сказали в компании.

"Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube", - добавил представитель Google.

Ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT.

Она напомнила, что раньше Люксембург отказал RT в лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии, и добавила: "Это настоящая медийная война, об'явленная государством Германия государству Россия".

RT коронавирус Германия Google YouTube

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