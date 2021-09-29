Основатель Group IB арестован по подозрению в госизмене

Генеральный директор компании Group IB Илья Сачков Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Основатель Group IB Илья Сачков арестован по подозрению в госизмене на два месяца, сообщает пресс-служба Лефортовского суда.

Он заключен под стражу сроком до 27 ноября 2021 года.

Иных подробностей дела в суде не привели, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Утром 29 сентября Group-IB подтвердила информацию об оперативно-розыскных мероприятиях в штаб-квартире, сведениями о причинах их проведения компания не располагает.

В пресс-службе компании заверили, что обслуживание клиентов и партнёров во всех регионах присутствия Group-IB ведется в штатном режиме.

Group IB, как указывается на сайте компании, занимается разработкой решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в сети.