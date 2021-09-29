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В Group IB сообщили об "оперативных мероприятиях" в московском офисе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В московском офисе российской компании Group IB, занимающейся вопросами кибербезопасности, 28 сентября утром прошли "оперативные мероприятия", сообщила компания.

Их провели в столичной штаб-квартире Group-IB по России и СНГ, "сотрудники правоохранительных органов покинули офис компании вечером того же дня", уточнила компания.

"Обслуживание клиентов и партнеров во всех регионах присутствия Group-IB идет в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

О причинах проводимых мероприятий пресс-служба компании не сообщает.

"Территориальная распределенность инфраструктуры компании в режиме 24/7 обеспечивает безопасность данных клиентов и работоспособность всех сервисов Group IB, а также критически важных бизнес-процессов в российских и международных офисах компании", - добавили в Group IB.

Первым о приходе силовиков в офис Group-IB сообщил телеканал RTVI со ссылкой на источники. По данным телеканала, был задержан основатель компании Илья Сачков.

Утром в среду Сачков был не доступен для комментариев по телефону.

Group IB, как указывается на сайте компании, занимается разработкой решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в сети. В 2019 году компания проводила расследование накруток в голосовании за дочь Алсу в телешоу "Голос. Дети". В ноябре 2019 года полиция Москвы проверяла сообщения о конфликте основателя Group-IB Ильи Сачкова с таксистом на парковке у одного из отелей.

Group-IB Москва Илья Сачков

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