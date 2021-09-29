Песков счел, что арест основателя Grop-IB не повлияет на деловой климат в РФ

В Кремле не опасаются, что IT-компании перестанут сотрудничать с российскими госструктурами на фоне дела Сачкова

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Задержание и арест Ильи Сачкова - основателя российской компании Group-IB, занимающейся вопросами кибербезопасности, не скажется на деловом климате РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это не имеет никакого отношения к деловому и инвестиционному климату в нашей стране. Вы видите, что обвинения не связаны с экономикой, а связаны с госизменой", - сказал Песков журналистам в среду.

По его словам, дело в отношении Сачкова также нельзя сравнивать с делом основателя инвестиционной компании Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, осужденного в России за растрату. "Никакой связи между этими делами нет. Однозначно - нет никакой связи", - подчеркнул он.

Кроме того, пояснил Песков, в Кремле не думают, что на фоне дела в отношении Сачкова IT-сфера начнет опасаться сотрудничества с российскими и зарубежными госведомствами. "Нет. Безусловно, нет", - ответил пресс-секретарь президента на соответствующий вопрос журналистов.

Он сказал, что в настоящее время не располагает подробностями дела Сачкова. "Действительно, мы в СМИ видели эту информацию. Деталями мы не располагаем", - добавил Песков.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов высказал мнение, что арест основателя Group-IB Сачкова крайне отрицательно скажется на инвестициях в IT-сфере.

"Учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IT-индустрии России, следствию необходимо объясниться. В противном случае по сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар, IT побежит из страны", - сказал бизнес-омбудсмен "Интерфаксу".

В среду стало известно, что Сачков арестован в Москве по подозрению в государственной измене.

"Нет ничего хуже этого состава преступления, поскольку подобные дела рассматриваются в закрытом режиме, допускаются только специальные адвокаты, со всех участников берутся подписки о неразглашении", - сказал Титов.

Group IB, как указывается на сайте компании, занимается разработкой решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в сети.