Бывший башкирский министр получил условный срок за превышение полномочий

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Уфы в среду вынес обвинительный приговор экс-министру земельных и имущественных отношений Башкирии Евгению Гурьеву, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Гурьева Евгения Александровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в", части 2, статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) (и осудить - ИФ) на 3 года. Назначенное наказание считать условным", - огласила решение федеральный судья Роза Булатова.

Гособвинение ранее требовало назначить экс-министру наказание в виде 12 лет колонии общего режима, а также запретить ему занимать должности в органах государственного и местного самоуправления на три года.

Арест, наложенный на имущество осужденного, отменен.

25 марта 2021 года Верховный суд Башкирии отменил оправдательный приговор, вынесенный Гурьеву Кировским районным судом Уфы 25 ноября 2020 года, и направил дело на новое рассмотрение.

По версии следствия, в ноябре 2015 года чиновник в обход конкурсных процедур организовал продажу ООО "Группа компаний СУ-10" двух земельных участков в Уфе за 50% от их кадастровой стоимости. При этом Минземимущество не обладало правом распоряжаться участками, эти полномочия относились к компетенции администрации Уфы.

Позднее фирма зарегистрировала право собственности на землю, в результате муниципальному бюджету был причинен ущерб в размере 52,7 млн рублей.

Помимо этого, в мае 2018 года Гурьев без процедуры торгов согласовал договор мены складского помещения, находящегося в оперативном управлении ГБУ "Башкирский государственный театр оперы и балета", с производственной базой, принадлежащей ООО "Уфа-Инвест". В результате сделки коммерческая фирма получила в собственность складской комплекс в Уфе.

В сентябре того же года данный участок был продан ООО "Уфа-Инвест" за 22 млн рублей, так как на нем располагались принадлежащие компании объекты недвижимости, хотя эти помещения находились в аварийном состоянии и не могли использоваться по назначению.

Коммерческая фирма изменила вид разрешенного использования земельного участка на "многоквартирные многоэтажные жилые дома" и в октябре 2018 года продала указанный участок и производственную базу ООО "Фирма СУ-10".

В результате, по данным обвинения, бюджету республики был причинен ущерб, превышающий 518 млн рублей.