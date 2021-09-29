В Петербурге выявлен новый антирекорд по числу госпитализаций с COVID

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - За сутки в Петербурге госпитализировали 365 человек с коронавирусом, сообщается в ежедневной эпидемиологической справке, которую распространяет пресс-служба администрации губернатора.

Это максимальный показатель с начала августа. Прежний антирекорд был зафиксирован на прошлой неделе - в четверг, субботу и воскресенье сообщалось о 355 новых пациентах с коронавирусом в больницах.

При этом накануне говорилось о 244 госпитализированных с COVID-19 за сутки.

На пике эпидемии в конце июня число попадающих в больницы превышало 1 тыс. человек в день.

За последние сутки был зафиксирован антирекорд по смертности в Петербурге с начала августа - от коронавируса умерли 60 человек. При этом абсолютный рекорд за всю пандемию был зарегистрирован 29 июня этого года - 119 умерших за сутки.

Общее число пациентов "ковидных" больниц в Петербурге постепенно растет и уже превысило более 5 тыс. человек. С прошлой среды коронавирусных пациентов стало больше на 568 человек. По данным за последние сутки, в больницах находятся 5 040 заболевших COVID-19.

Доля свободных коек в Петербурге сокращается. Если две недели назад было свободно 28% мест, то, по данным за последние сутки, в настоящее время свободны только 14%.

При этом на прошлой неделе власти открыли еще два "ковидных" стационара - в больнице Святителя Луки и Николаевской больнице в Петергофе. В результате число "ковидных" мест увеличилось на 550, до 5 863.

Сейчас в Петербурге работает 16 коронавирусных стационаров (13 городских и 3 федеральных).

Общее число заболевших в Петербурге остается высоким. За последние сутки зафиксировано 1 933 новых случаев COVID-19, что соответствует уровню плато третьей волны, наблюдавшейся в июле - начале августа. Накануне сообщалось о 1 530 новых случаях заболевания. При этом в минувшее воскресенье был зафиксирован рекорд по числу заболевших с начала третьей волны - 2 055 человек.

В целом же по России второй день подряд устанавливается абсолютный рекорд по смертности с начала пандемии. За последние сутки от коронавируса умерли 857 человек, заявили в оперативном штабе. Накануне сообщалось о 852 умерших.