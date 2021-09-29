В России установлен очередной антирекорд суточной COVID-смертности

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Еще 22 430 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрировано в РФ за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

Умерли за сутки 857 человек, это новое максимальное значение за всю пандемию. Показатель начал расти на прошлой неделе: 24 сентября сообщалось о 828 умерших, накануне умерли 852 человека.

Больше всего пациентов умерло в Москве - 65, в Санкт-Петербурге - 60, в Свердловской области - 41.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 206 388.

Поправились и выписаны с начала пандемии 6,653 млн пациентов, в том числе 18 456 за последние сутки.

Новые заражения фиксировались во всех 85 регионах страны. В Москве за сутки выявлено 3004 новых заболевших коронавирусом. В Петербурге - 1 933, в Московской области - 1 223 заболевших.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 487 138 случаев коронавирусной инфекции.