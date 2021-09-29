"Эсеры" подали свыше 70 исков, оспаривающих итоги выборов в Петербурге

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Представители "Справедливой России - За правду" подали в общей сложности более 70 исковых заявлений об оспаривании результатов выборов в Петербурге, сообщила "Интерфаксу" руководитель аппарата регионального отделения партии Кристина Черемных в среду.

Так, более 30 исков - на каждый избирательный участок в отдельности - были поданы по думскому округу №212, где кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова проиграла порядка 1 тыс. голосов руководителю фракции "Единой России" в прошлом созыве городского Заксобрания Александру Тетердинко.

Кандидат в депутаты Закса по одномандатному округу №4 Нелли Вавилина, проигравшая представителю "Единой России" Константину Чебыкину, подала 36 исков об оспаривании результатов выборов на этой территории.

По округу №21, где от "Справедливой России" в Закс баллотировалась Ольга Галкина, в последний момент уступившая кандидату от ЛДПР Андрею Малкову, было подано четыре иска на 15 участковых комиссий.

В процессе подачи находятся еще несколько исков по другим территориям.

"Параллельно мы собираем факты о нарушениях избирательного законодательства по участкам и готовим большую бумагу в прокуратуру и Следственный комитет, чтобы они по своей части провели проверку и рассмотрели вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении фальсификаторов", - сказала Черемных.

Как сообщалось, в среду председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии заявила, что Петербург стал рекордсменом по числу обращений и жалоб в ЦИК на этих выборах.

Выборы проходили 17-19 сентября. Большинство мест в петербургском парламенте получила "Единая Россия".