ЦИК будет судиться с авторами публикаций, распространяющих ложь о выборах

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Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Центризбирком России планирует обратиться в суд с исками в отношении авторов информационных материалов, которые распространяют заведомую ложь и клевету о выборах, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Мы не подавали никогда, не подаем и не собираемся подавать в суд на СМИ, несмотря на разные потоки, мутные потоки в некоторых СМИ. Но подавать в суд на авторов, которые заведомо распространяют и продолжают тиражировать заведомую ложь и клевету в отношении выборов, мы будем", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в понедельник.

По ее словам, первый кандидат, на которого ЦИК РФ планирует подать в суд, - автор одного из телеграм-каналов. Он сообщил о фальсификациях на выборах с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в пользу "Единой России". При этом автор публикации ошибся в данных о количестве участников онлайн-голосования.

"Все сейчас отмониторим, отследим. Я думаю, что таких исков будет немало. Раньше мы этого не делали. И зря", - подчеркнула Памфилова.

Голосование на выборах различного уровня проводилось с 17 по 19 сентября. В этот период состоялось более 4,4 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней в 85 субъектах РФ.