Александр Бельский отрицает конфликт интересов на выборах в Петербурге

Глава ЦИК отказалась поздравлять Петербург с итогами выборов и назвала их "Пирровой победой" для губернатора

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Бывший вице-губернатор Петербурга Александр Бельский, который избрался в городское Заксобрания от "Единой России" и уже стал спикером, отрицает, что у него был конфликт интересов на выборах, на который указала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По его словам, перед началом кампании юристы "Единой России" провели проверку и никаких проблем не обнаружили.

"Что касается конфликта интересов, там все регламентировано законом, - сказал он журналистам. - Что касается вопросов ко мне Эллы Александровны (Памфиловой): Элла Александровна имеет право задавать вопросы. Пожалуйста, для этого есть следственные органы, пускай разбираются".

По словам Бельского, он как член правительства региона, имел право исполнять свои обязанности.

"То, что касается непосредственно вопросов выборных, то вы все прекрасно знаете, что правительство Петербурга оказывает содействие выборам, я, действительно, был зампредседателя комиссии, которая оказывает содействие выборному процессу - это все, что касается безопасности на участках, организации работы на участках, организации технической, чтобы там везде было видеонаблюдение, были установлены компьютеры, мониторы", - добавил спикер.

23 сентября, подводя итоги выборов, глава ЦИК сказала, что сообщит в СК и прокуратуру о конфликте интересов в случае с Бельским.

"Мы наблюдали абсолютный конфликт интересов, когда человек, который занимается внутренней политикой, шел одновременно в депутаты и занимался избирательным процессом, часто за спиной комиссии", - отметила она тогда и выразила уверенность, что это не должно остаться без внимания.

29 сентября Памфилова сообщила, что ЦИК направил в Генпрокуратуру материалы по Бельскому. Она добавила, что Петербург - "это единственный регион, который мы поздравлять не будем, поскольку у человека явный конфликт интересов, который сам себя избирал".

"И не надо проводить аналогии с другими регионами - представители власти избираются в других регионах. Но это человек, который подменял горизбирком, который фактически занимался своим избранием. Надеюсь, что Генпрокуратура разберется с этим, - добавила глава ЦИК. - Беглов (губернатор Петербурга Александр Беглов) может, конечно, праздновать победу, но я уверена, что это Пиррова победа, и когда-нибудь она обернется для него своей самой неприличной стороной", - заявила Памфилова.

Она добавила, что в целом Петербург стал рекордсменом по полученным обращениям и жалобам в ЦИК и комиссия продолжает работу по их проверке.

Бельский занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга с лета 2020 по сентябрь 2021 года и курировал внутреннюю политику Смольного.