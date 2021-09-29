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Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи завершились

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры между президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным завершились в Сочи, подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Позднее по телеканалу "Россия 24" показали кадры прощания двух президентов.

Переговоры двух лидеров были запланированы в формате "один на один" с участием переводчиков.

Накануне встречи пресс-служба Кремля сообщила, что два президента планируют обсудить различные аспекты российско-турецкого партнерства в политической и торгово-экономической областях, а также развитие ситуации в Закавказье.

В ходе беседы Эрдоган предложил Путину обсудить сотрудничество в сфере ВПК. "Есть шаги, которые мы уже осуществили, завершили, и в этом плане нет обратного пути", - сказал он.

Турецкий президент не конкретизировал, что имеет в виду.

Он также поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров на территории Турецкой республики. Эрдоган выразил сожаление, что в ходе борьбы с пожарами героически погибли как российские, так и турецкие специалисты.

Кроме того Владимир Путин отметил, что на фоне турбулентных процессов на мировом газовом рынке Турция благодаря газопроводу из России "чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно".

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Турция Сочи

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