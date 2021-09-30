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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Эрдоган заявил, что покупка С-400 у РФ была вызвана отказом США продать ЗРК Patriot

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приобретение у России систем противовоздушной С-400 было обусловлено отказом США поставить ей зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Если бы американцы продали Турции систему противоракетной обороны Patriot ему "не пришлось бы покупать С-400", сказал он в интервью изданию The New York Times.

На вопрос, стоила ли эта сделка с Россией трений с США, которые возникли в результате, Эрдоган ответил: "Я думаю, оно того стоило. Мы можем усиливать нашу оборону, так, как нам хочется".

Он отверг предположения о том, что приобретение С-400, способные сбивать самолеты стран НАТО, ослабили североатлантический альянс.

По его словам, "мы вправе покупать наше собственное оружие", заявив, что и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, и бывший в то время президентом США Дональд Трамп подтвердили право Турции самостоятельно выбирать поставщиков оружия.

Эрдоган дал интервью, опубликованное в среду, в кулуарах прошедшей сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщал "Интерфакс", накануне на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи он заявил: "Есть известные лица, которые в ходе Генеральной ассамблеи ООН задавали некоторые вопросы. Мы им дали необходимые ответы", хотя и не конкретизировал, что имел в виду.

"Есть шаги, которые мы уже осуществили, завершили, и в этом плане нет обратного пути", - сказал он.

На встрече Эрдоган предложил обсудить сотрудничество в сфере ВПК.

"Другой вопрос, который нужно отметить, это наши совместные шаги в военно-оборонной промышленности. Считаю, что будет полезным поговорить об этом", - сказал он в начале переговоров со своим российским коллегой.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф" стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Официально сообщилось, что Россия предлагала Турции купить другое вооружение, в частности, истребители четвертого поколения Су-35.

Эрдоган заявил на днях в интервью телеканалу CBS, что Анкара намерена купить у Москвы еще одну партию С-400.

"В будущем никто не сможет вмешиваться в сферу того, какие оборонительные системы мы приобретаем, у какой страны на каком уровне. Никто не может вмешиваться в это. Только мы принимаем такие решения", - сказал Эрдоган.

"Конечно, конечно, да", - ответил он на вопрос, купит ли Турция у России еще одну партию С-400.

Контракт на поставку Турции дополнительной партии С-400 может быть подписан в этом году, сообщал ранее глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Россия

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