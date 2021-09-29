Бывший "Сафмар финансовые инвестиции" продал последний пенсионный актив

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиционный холдинг SFI (прежнее название "Сафмар финансовые инвестиции") и НПФ "Внешэкономфонд", входящий в инвестиционную группу "Русские фонды", завершили сделку по продаже "Внешэкономфонду" 100% акций негосударственного пенсионного фонда "Моспромстрой-Фонд".

В пресс-службе SFI напомнили, что в конце 2020 года холдинг принял решение выйти из пенсионного бизнеса и начал с продажи НПФ "Сафмар" группе компаний "Регион".

"Теперь мы выходим из нашего последнего пенсионного актива. С помощью данной сделки мы продолжим формировать запас ликвидности, который может быть использован для разных целей, в том числе для приобретения новых активов", - отметил через пресс-службу гендиректор SFI Авет Миракян.

НПФ "Моспромстрой-Фонд" был основан в 1995 году для материальной поддержки выходящих на пенсию работников ПАО "Моспромстрой" и стабилизации численности сотрудников организации. Фонд предоставляет услуги негосударственного пенсионного обеспечения для 3,82 тысячи участников, в том числе 1,35 тысячи человек уже получают пенсионные выплаты. Пенсионные резервы НПФ на конец августа 2021 года составляли 303 млн рублей.

В 2003-2013 годах "Русские фонды" Сергея Васильева имели в своей группе пенсионный дивизион, консолидировав за это время 17 НПФ, но затем группа вышла из пенсионного бизнеса. Сейчас в ИГ "Русские фонды" входит НПФ "Внешэкономфонд", а также "Оренбургский НПФ "Доверие" (был приобретен в январе за 1 млрд рублей). Еще группе принадлежит страховая компания "ТИТ" и 100% в депозитарии "Русдеп". В стадии завершения находится сделка по покупке НПФ "Стройкомплекс".

SFI - публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг, портфель активов которого состоит из российских компаний. Акционерами холдинга являются его 100%-ные "дочки" Weridge Investments Limited (34,3%) и Barigton Holdings Limited (19,9%). Три компании бизнесмена Саида Гуцериева владеют 30,4% в холдинге: Lanbury Trading Limited принадлежит 18,6%, АО "Даглис" - 10%, ООО "Управление технологий и инноваций" - 1,8%. Страховой компании "ВСК" принадлежит 2,96% в холдинге, сам холдинг владеет 1,7% казначейских акций. Коэффициент free float SFI составляет 10,83%.

SFI владеет 11,1% в "Русснефти" (1,5% напрямую и 9,6% через Weridge Investments Limited), 49% акций страховой компании "ВСК", 100% лизинговой компании "Европлан", 10% в ПАО "М.Видео", 100% в "Директ кредит центре", а также 51% в облачном сервисе гейминга GFN.RU.