Группа "Регион" покупает крупнейший частный НПФ "Сафмар"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Принадлежащая Сергею Сударикову ИК "Ленинградское адажио" покупает у финансового холдинга семьи Гуцериевых крупнейший частный негосударственных пенсионных фондов (НПФ) "Сафмар", пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Компания уже подала документы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Банк России пока был уведомлен о предстоящей сделке неформально, сообщает издание.

Информация о возможной продаже фонда появилась во второй половине 2020 года, об этом источники, близкие к владельцу НПФ - "Сафмар финансовые инвестиции", - сообщали "Интерфаксу". "Коммерсантъ" среди возможных претендентов называл Промсвязьбанк, ВТБ, Сбербанк, а к концу года список покупателей сузился до РСХБ и группы "Регион" совместно с концерном Романа Авдеева "Россиум".

Группа "Регион" и "Россиум" Романа Авдеева в июне 2019 года сообщили о договоренности оценить активы с целью возможного объединения. В состав концерна "Россиум" входит НПФ "Эволюция" и приобретенный в прошлом году НПФ "УГМК-Перспектива". Пенсионный дивизион "Региона" включает в себя несколько пенсионных фондов: крупный НПФ "Будущее", а также "Телеком-Союз" и "Федерация". Суммарные активы этих фондов на конец третьего квартала 2020 года составляли 610 млрд рублей.

НПФ "Сафмар" по активам (более 270 млрд рублей) занимает девятое место. Клиентами фонда по обязательному пенсионному страхованию являются 3,8 млн человек.

Если сделка по покупке НПФ "Сафмар" после согласования ФАС и регулятором будет закрыта, то активы пенсионного дивизиона "Региона" и "Россиума" приблизятся к 900 млрд рублей, выведя его на второе место в российской пенсионной системе, после группы Газпромбанка (ГПБ), активы которой немногим не дотягивают до 1,2 трлн рублей.

"У пенсионного блока есть планы по развитию, которые мы соотносим с тенденциями рынка - консолидация рынка за счет слияний и локализация точек роста вокруг фондов, входящих в многопрофильные финансовые холдинги", - сообщила изданию заместитель гендиректора ИК "Регион" Галина Морозова, курирующая пенсионный дивизион. По ее словам, дивизион рассматривает предложения о покупке фондов с учетом возможностей и потенциального результата. "В данном случае принято решение о вхождении в сделку, о чем мы подали соответствующее ходатайство в ФАС", - подтверждает она.

В пресс-службе "Сафмар финансовые инвестиции" отказались от комментариев. Участники сделки не раскрывают ее сумму.