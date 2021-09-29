Четыре человека погибли в ДТП в Кабардино-Балкарии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирская "ГАЗель" и иномарка столкнулись на трассе в Кабардино-Балкарии, четыре человека погибли, трое пострадали, сообщили "Интерфаксу" в дежурной части УГИБДД по региону.

"Вечером в среду столкнулись Toyota Camry и пассажирская "ГАЗель". В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров иномарки", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в "ГАЗели" было три человека - водитель, его жена и ребенок. Они госпитализированы в больницу.

По факту происшествия проводится проверка.