Четыре человека погибли при столкновении двух микроавтобусов в Башкирии
Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирская "Газель" и автомобиль Renault Master столкнулись в Мелеузовском районе в Башкирии.
Авария произошла на 166-м километре трассы Р-240 в 15:02 (13:02 по Москве). Пассажирский микроавтобус загорелся.
Жертвами аварии стали четыре человека, которые находились в "Газели", пострадал водитель Renault Master.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГУ МЧС потушили загоревшийся микроавтобус. Причины ДТП устанавливаются.