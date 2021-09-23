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Хроника последних дней СССР

Четыре человека погибли при столкновении двух микроавтобусов в Башкирии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирская "Газель" и автомобиль Renault Master столкнулись в Мелеузовском районе в Башкирии.

Авария произошла на 166-м километре трассы Р-240 в 15:02 (13:02 по Москве). Пассажирский микроавтобус загорелся.

Жертвами аварии стали четыре человека, которые находились в "Газели", пострадал водитель Renault Master.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГУ МЧС потушили загоревшийся микроавтобус. Причины ДТП устанавливаются.

Башкирия ДТП

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