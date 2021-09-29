В Петербурге возбудили дело о незаконном возврате НДС на 890 млн рублей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Управление Следственного комитета РФ по Петербургу возбудило уголовное дело в связи с незаконным возвратом НДС на сотни миллионов рублей, сообщили в управлении.

По версии следствия, бывший сотрудник полиции, ранее судимый за мошенничество, создал в Петербурге преступное сообщество, в состав которого также входил адвокат Адвокатской палаты Ленинградской области. Соучастники, используя подконтрольные коммерческие структуры, не осуществляющие реальной финансово-хозяйственной деятельности, изготовляли поддельную бухгалтерскую документацию.

В дальнейшем юридические лица, используя подложные документы, незаконно уменьшали налогооблагаемую базу, получая право на предъявление налогового вычета по НДС. Это повлекло неполную уплату налогов на сумму более 890 миллионов рублей.

Фигуранты изготовили подложные документы о якобы имеющихся финансово-хозяйственных взаимоотношениях на 150 млрд рублей.

Дело расследуется по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем). Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ, группа действовала не только в Петербурге, но и в Москве.

Совместно с петербургскими полицейскими и управлением СК в двух городах было проведено более 60 обысков. Изъяты деньги на сумму более 20 млн рублей, подложные документы, подтверждающие противоправную деятельность, банковские карты, печати более 50 фиктивных организаций, драгоценности, ювелирные изделия. Кроме того, обнаружено неучтенное оружие и боеприпасы.

Планируется задержание организаторов и участников преступного сообщества, решается вопрос об избрании им меры пресечения, отмечали в УФСБ.