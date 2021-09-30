Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Песков заявил, что расширение списка СМИ-иноагентов не угрожает свободе слова

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Расширение в России списка СМИ-иноагентов не угрожает свободе слова, заявили в Кремле.

"Нет, выполняется закон. Если вы получаете иностранные деньги, то вноситесь в этот список", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, не угрожает ли расширение списка иноагентов свободе слова в России.

Как отметил Песков, "многие СМИ, которые внесены, получив этот статус, продолжают свою работу".

Накануне Министерство юстиции РФ внесло в реестр СМИ - иностранных агентов более 20 граждан, включая оппозиционера Петра Верзилова, а также ООО "Зона права". Кроме того Минюст признал медиапроект "ОВД-Инфо" незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции иноагента.

Дмитрий Песков

Новости

ФСБ России попросило суд об аресте основателя концерна "Тракторные заводы"

Главред The Insider Роман Доброхотов объявлен в розыск

Более 127 тыс. россиян призовут в армию этой осенью

Более 127 тыс. россиян призовут в армию этой осенью

В России установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

В России установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки
Пожар в торговом центре в Кемерове

Суд установил вину всех фигурантов первого дела о пожаре в "Зимней вишне"

Пандемия коронавируса

Эксперты оценили в 90% эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"

Эксперты оценили в 90% эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"

Путин сообщил о готовности РФ построить АЭС в Казахстане

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о 50 млн привитых от COVID-19 россиян

Задержан лидер неонацистской группы, планировавший теракт во Владивостоке

Поставки рыбы с Дальнего Востока сокращаются из-за роста стоимости перевозок

Поставки рыбы с Дальнего Востока сокращаются из-за роста стоимости перевозок
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });