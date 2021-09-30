Песков заявил, что расширение списка СМИ-иноагентов не угрожает свободе слова

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Расширение в России списка СМИ-иноагентов не угрожает свободе слова, заявили в Кремле.

"Нет, выполняется закон. Если вы получаете иностранные деньги, то вноситесь в этот список", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, не угрожает ли расширение списка иноагентов свободе слова в России.

Как отметил Песков, "многие СМИ, которые внесены, получив этот статус, продолжают свою работу".

Накануне Министерство юстиции РФ внесло в реестр СМИ - иностранных агентов более 20 граждан, включая оппозиционера Петра Верзилова, а также ООО "Зона права". Кроме того Минюст признал медиапроект "ОВД-Инфо" незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции иноагента.