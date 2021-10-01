Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов издание "Журналист-иностранный агент"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Минюст сообщил, что включил в реестр СМИ - иностранных агентов издание "Журналист-иностранный агент" по просьбе его создателя - псковской журналистки Людмилы Савицкой. Савицкая была признана СМИ-иноагентом в числе первых граждан, в декабре 2020 года.

"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - заявили в Минюсте.

Там напомнили, что обязанность по созданию в течение одного месяца с момента внесения в реестр указанными физическими лицами российских юридических лиц и уведомлению о факте их создания Минюста России прямо установлена законом о СМИ (статья 25.1). Такие юрлица также вносятся в реестр СМИ-иноагентов, а их сообщения должны обязательно маркироваться.

Савицкая в 2021 году безуспешно пыталась оспорить в судах статус СМИ-иноагента.

Псков Минюст Людмила Савицкая

Новости по теме

Новости

Источник подтвердил задержание в Черногории бывшего главы Росалкоголя

Вычет по НДПИ для "Роснефти" на инфраструктуру "Восток Ойла" может составить 465 млрд рублей

В РФ рекомендовали обновить антивирусы из-за фишинговых писем от имени ФНС

Глава Кузбасса предложил сделать два города миллионниками за счет сноса частного сектора

Глава Кузбасса предложил сделать два города миллионниками за счет сноса частного сектора

Георгий Романов и Ребекка Беттарини обвенчались в Исаакиевском соборе

Георгий Романов и Ребекка Беттарини обвенчались в Исаакиевском соборе
Пандемия коронавируса

Калининградская область введет режим COVID-free в общественных местах

Калининградская область введет режим COVID-free в общественных местах

Президент РФ назначил первое заседание новой Госдумы на 12 октября

Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена

Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена

Обязательную COVID-вакцинацию для некоторых сфер ввели в Свердловской области

Обязательную COVID-вакцинацию для некоторых сфер ввели в Свердловской области

Какие проекты законов Дума будет рассматривать в первую очередь. Обзор

Какие проекты законов Дума будет рассматривать в первую очередь. Обзор
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });