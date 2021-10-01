Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов издание "Журналист-иностранный агент"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Минюст сообщил, что включил в реестр СМИ - иностранных агентов издание "Журналист-иностранный агент" по просьбе его создателя - псковской журналистки Людмилы Савицкой. Савицкая была признана СМИ-иноагентом в числе первых граждан, в декабре 2020 года.

"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - заявили в Минюсте.

Там напомнили, что обязанность по созданию в течение одного месяца с момента внесения в реестр указанными физическими лицами российских юридических лиц и уведомлению о факте их создания Минюста России прямо установлена законом о СМИ (статья 25.1). Такие юрлица также вносятся в реестр СМИ-иноагентов, а их сообщения должны обязательно маркироваться.

Савицкая в 2021 году безуспешно пыталась оспорить в судах статус СМИ-иноагента.