Число ковидных коек в Петербурге увеличат почти на 1 тыс. из-за роста госпитализаций

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Корпус Госпиталя для ветеранов войн в Петербурге в пятницу заработает как ковидный стационар, сообщили "Интерфаксу" в городском комитете по здравоохранению.

"Начинает прием больных с коронавирусной инфекцией корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице. Перепрофилированы 988 коек", - говорится в ответе ведомства.

Стационар-трансформер госпиталя, который открылся в конце прошлого года, продолжит принимать ковидных пациентов.

В четверг городская администрация сообщила о рекордном с августа числе госпитализированных - 484 пациента за сутки. Прежний рекорд был установлен днем ранее - 365 пациентов. Всего лишь за сутки число госпитализированных с COVID-19 в Петербурге увеличилось на четверть.

На пике эпидемии в конце июня число попадающих в больницы превышало 1 тыс. человек в день.

Доля свободных коек в Петербурге сократилась до 13%. Хотя две недели назад было свободно 28% мест.

На прошлой неделе городские власти открыли дополнительно два ковидных стационара - в больнице Святителя Луки и Николаевской больнице, которая находится в Петергофе. В результате число ковидных мест увеличилось на 550 до 5 тыс. 863. С расширением ковидного стационара в Госпитале для ветеранов войн число коек для коронавирусных пациентов в городе увеличится до 6 тыс. 851.

В Петербурге работает 16 ковидных стационаров (13 городских и три федеральных).