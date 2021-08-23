Индустриальный директор "Ростеха": "Искандер-М" оснащается новыми типами ракет

Бекхан Оздоев рассказал о работе заводов в условиях пандемии, беспилотной "Армате" и ракетах для вертолетов

Индустриальный директор "Ростеха": "Искандер-М" оснащается новыми типами ракет Фото: Пресс-служба

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации "Ростех" Бекхан Оздоев рассказал специальному корреспонденту "Интерфакса" Александру Белову о работах над экипировкой будущего, оружии для боевых пловцов и эффективности "Искандера".

- "Армия" – традиционный форум для демонстрации новинок в области вооружений. Но в этом году событие омрачилось трагедией: 17 августа разбился Ил-112В, премьера которого ожидалась на форуме. Что на текущий момент известно?

- Мы с болью восприняли известие об аварии. Погибли наши сотрудники, погиб самолет – результат важнейшего для страны авиационного проекта. Хочу выразить соболезнования семьям погибших, мы скорбим вместе с ними и окажем им всю возможную поддержку.

О причинах аварии говорить пока рано. Создана комиссия с привлечением профильных специалистов и экспертов. Работает Следственный комитет.

- В СМИ активно обсуждаются различные версии, какая приоритетная?

- Не будем делать выводы до завершения расследования. Важно понимать, что это первый опытный самолет, который находился в процессе испытаний и доработок. Поднимать в воздух такие суда – это всегда риск, работа, которая требует самоотдачи и героизма.

Летчики-испытатели, которые были за штурвалом Ил-112В, в критической ситуации до последнего боролись за самолет и уводили машину от жилых домов. Они поступили как настоящие герои.

- Происшествие как-то скажется на программе участия "Ростеха" на форуме?

- "Ростех" – это множество компаний, не только авиастроительных. Участие в "Армии" в этом году принимают все наши ключевые компании. Производители бронетехники, стрелковых вооружений, экипировки, боеприпасов, радиоэлектроники и другой продукции. Безусловно, они будут заниматься своей работой.

Всего будет представлено около тысячи экспонатов, в том числе порядка 50 новинок - впервые.

В этом году форум посетят делегации примерно из 150 стран мира. В прошлом году их было порядка 90. То есть интерес к мероприятию не просто не снижается - растет. Это отражает интерес к российским вооружениям в мире. Он всегда был высоким и продолжает расти, несмотря на санкции и непростую геополитическую ситуацию.

Естественно, будет активный переговорный процесс – его содержание мы афишировать не будем.

- Какие задачи сейчас стоят перед "Высокоточными комплексами" и особенно перед КБМ? Эпоха "Искандера" скоро должна подойти к концу, уже создается ракетный комплекс ему на замену? Или создаются новые ракеты для "Искандера"?

- Я бы не стал говорить, что эпоха "Искандера" подходит к концу. На сегодняшний день этот комплекс остается самым эффективным оружием в своем классе. Он значительно опережает лучшие зарубежные аналоги. При этом "Искандер-М" непрерывно совершенствуется, оснащается новыми типами ракет. Расширяются его характеристики.

В этот комплекс изначально закладывался большой потенциал для модернизации. В частности, за счет развития и совершенствования боевого оснащения. Если в 2006 году у него был один тип боеприпасов, то сейчас их номенклатура значительно расширена, за счет как аэробаллистических, так и крылатых ракет. Это вооружение еще достаточно долго сможет выполнять широкий спектр боевых задач. За 15 лет также существенно расширились и эксплуатационные качества комплекса. Этот процесс не останавливается.

- Удалось ли предприятиям "Ростеха" продвинуться в создании боевых роботов? Какие образцы можете выделить, какие испытания запланированы?

- Создание автономной боевой техники – общемировой тренд. Применение таких средств на поле боя позволяет обезопасить личный состав, сократить потери. "Ростех" уже достаточно долго работает в этом направлении. Та же "Армата" успешно испытана в беспилотном варианте. Машина настолько передовая, что фактически представляет собой танк с искусственным интеллектом, способный самостоятельно решать множество задач на поле боя, находить цели и так далее. При этом мы всегда исходим из аксиомы, что в разговоре с боевым роботом последнее слово – за человеком. Без его разрешения атака должна быть невозможна.

- На каком этапе работы по созданию боевой экипировки следующего поколения? Заказчик определился с требованиями?

- Есть множество интересных разработок. Например, мы создаем интерактивный шлем, который меняет цвет в зависимости от обстановки. "Калашников" создал современную модульную разгрузочную систему для спецназа. Есть интересные наработки по тканям будущего и средствам защиты.

Минобороны России уже очертило свое видение новой экипировки для военных. Есть общее понимание, куда двигаться. Ждем официального старта работ.

- Есть ли будущее у арктической БМП "Рыцарь"?

- Это решает Минобороны. "Рыцарь" разрабатывался в инициативном порядке. Мы исходили из того, что в линейке перспективных БМП необходима машина, заточенная специально под условия Арктики – с другим двигателем и ходовой частью, адаптированными к экстремально низким температурам. В любом случае, финальное решение – за нашим основным заказчиком. Всю необходимую информацию мы передали.

- В какой стадии испытания тяжелой огнеметной системы ТОС-2 ("Тосочка") и инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие", разработанных НПО "Сплав"?

- ТОС-2 с комплектом реактивных снарядов проходит сейчас стадию государственных испытаний, по результатам которых будет принято решение о ее постановке на вооружение. Госиспытания "Земледелия" планируется завершить до конца текущего года.

- Как оцениваете работу концерна "Калашников"? На каких вертолетах планируется испытывать ракету "Вихрь" и ее дальнейшие модификации?

- Концерн "Калашников" активно развивает производство не только стрелкового оружия, но и беспилотных летательных аппаратов, многофункциональных катеров специального назначения, военных и гражданских специализированных комплексов. У компании широкая линейка гражданской продукции, которая пользуется спросом. Несмотря на эпидемиологическую обстановку, "Калашников" выполнил гособоронзаказ на 100%, так что работу концерна можно оценивать только положительно.

Что касается ракет "Вихрь-1", то в настоящее время ими серийно вооружаются вертолеты Ка-52, в перспективе также ею будут вооружаться Ка-52М. Рассматриваются и другие носители. Например, в рамках капитального ремонта и модернизации вертолетов Ми-28Н прорабатывается возможность их вооружения этой управляемой ракетой. Аналогичные работы также проводятся для повышения боеспособности вертолетов Ми-28УБ. Думаем и над вооружением "Вихрем" беспилотника "Орион", в будущем это возможно.

- Создает ли "Ростех" новые образцы вооружения для боевых пловцов? СПП-1 (специальный пистолет подводный) и АПС (автомат подводный специальный) созданы еще в прошлом веке.

- Несмотря на приличный "возраст", СПП-1 и АСП до сих пор пользуются спросом. Только в этом году ЦНИИТОЧМАШ заключил несколько контрактов с зарубежными странами на поставку этого подводного оружия и боеприпасов к нему.

Кроме того, "Высокоточные комплексы" создали прекрасный автомат АДС для спецслужб. Это оружие может применяться как на суше, так и под водой – используются разные типы боеприпасов. В этом году мы приступили к его серийному производству.

- Удается ли предприятиям кластера выполнять на сто процентов ГОЗ в условиях пандемии?

- Пандемия коронавируса, конечно, не прошла бесследно для промышленности. Но мы оперативно отреагировали на ситуацию. Переводили людей на удаленку, когда это было необходимо. Обеспечили работников средствами защиты. Проводили регулярное тестирование и дезинфекцию помещений.

Напомню также, что по поручению государства мы стали основным поставщиком оборудования для противодействия коронавирусу. Это тепловизоры, аппараты ИВЛ и другая техника. Только за первый пандемийный год мы поставили свыше 200 тысяч единиц такого оборудования. А также более 300 млн единиц СИЗов – специальные очки, защитные костюмы, шапочки, перчатки, маски и так далее. Производство медицинской продукции за 2020 год выросло в два раза.

На темпах исполнения гособоронзаказа пандемия и такая загруженность никак не отразились. По итогам 2020 года мы выполнили ГОЗ на 99,5%. Рассчитываем и в этом году на стопроцентный результат.