Кремль счел нарушением свободы слова блокировку Минском сайта газеты "КП"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Блокировка сайта "Комсомольской правды" в Белоруссии является нарушением принципов свободы СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не согласны категорически с этим. Мы считаем, что это, безусловно, нарушение принципов свободы СМИ", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Песков рассчитывает на то, что Белоруссия обеспечит условия для работы российских СМИ на ее территории.

29 сентября сайт "Комсомольской правды в Беларуси" был заблокирован по решению межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Cовете безопасности Белоруссии. В министерстве информации уточнили, что на сайте была опубликована информация, способствующая "формированию источников угроз национальной безопасности".

Между тем главный редактор издания Владимир Сунгоркин рассказал в тот день, что блокировка произошла после того, как был опубликован комментарий одноклассницы мужчины, погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ Белоруссии 28 сентября. В связи с этим газету обвинили в "обелении преступника".