"Комсомольская правда" направит в Минск спецпредставителя после задержания журналиста

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Редакция "Комсомольской правды" оповестила российские власти о задержании журналиста издания "КП в Беларуси" Геннадия Можейко и в связи с этим намерена направить специального представителя в Минск 4 октября, сообщил "Интерфаксу" главный редактор издания Владимир Сунгоркин.

"Мы обязательно в понедельник отправим туда нашего специального представителя из Москвы, чтобы он на месте выступал с нашими полномочиями. Мы проинформировали власти России. Дальше будем все делать, что в наших силах, чтобы вызволить его", - сказал Сунгоркин в субботу.

Он сообщил, что журналист был задержан в Москве. "Кто задерживал и как его вывозили из Москвы - мы пока не знаем. У нас такой информации нет, и мы не смогли ее получить", - отметил главред издания.

По словам Сунгоркина, Можейко в настоящее время находится в изоляторе на Окрестина в Минске. При содействии издания родители журналиста наняли адвокатов, однако пока у них не было возможности встретиться с ним.

Также главред "Комсомольской правды" сообщил, что в минской квартире у Можейко в течение нескольких часов был проведен большой обыск.

"К нему приехали семь следователей. Это случилось позавчера. Обыск проводился в рамках одного уголовного дела, ему инкриминируют две статьи уголовного кодекса: статья 130, часть 3 ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни") и статья 369 ("Оскорбление представителя власти"). Все базируется ровно на одной небольшой заметке, которая была на сайте четыре минуты по поводу стрельбы", - отметил он.

В свою очередь постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призывает власти Белоруссии освободить задержанного журналиста.

"После блокирования сайта "Комсомольской правды в Белоруссии" данные действия белорусских властей выглядят целенаправленным давлением на российские медиа на территории Союзного государства. Профессиональная деятельность журналиста не может быть основанием для преследования", - говорится в заявлении комиссии, опубликованном на сайте Совета в субботу.

Глава СПЧ Валерий Фадеев пока не смог прокомментировать "Интерфаксу" сложившуюся ситуацию и отметил, что в настоящее время разбирается в ней.

Сайт газеты "Комсомольская правда в Беларуси" перестал открываться утром в среду. Вечером того же дня министерство информации Белоруссии объяснило, почему сайт был заблокирован.

"На основании решения межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Cовете Безопасности республики Беларусь министерство информации республики Беларусь 29.09.2021 приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу kp.by", - сообщил сайт Мининформа.

"На интернет-ресурсе kp.by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством", - говорилось в сообщении.

"В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, способной причинить вред национальным интересам", - заявило ведомство.

Что именно не устроило белорусские власти в публикации на сайте газеты, не конкретизировалось.

Между тем главный редактор издания Владимир Сунгоркин рассказал в тот день, что блокировка произошла после публикации газетой комментария одноклассницы мужчины, погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ Белоруссии 28 сентября. В связи с этим газету обвинили в "обелении преступника".