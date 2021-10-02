Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Комсомольская правда" направит в Минск спецпредставителя после задержания журналиста

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Редакция "Комсомольской правды" оповестила российские власти о задержании журналиста издания "КП в Беларуси" Геннадия Можейко и в связи с этим намерена направить специального представителя в Минск 4 октября, сообщил "Интерфаксу" главный редактор издания Владимир Сунгоркин.

"Мы обязательно в понедельник отправим туда нашего специального представителя из Москвы, чтобы он на месте выступал с нашими полномочиями. Мы проинформировали власти России. Дальше будем все делать, что в наших силах, чтобы вызволить его", - сказал Сунгоркин в субботу.

Он сообщил, что журналист был задержан в Москве. "Кто задерживал и как его вывозили из Москвы - мы пока не знаем. У нас такой информации нет, и мы не смогли ее получить", - отметил главред издания.

По словам Сунгоркина, Можейко в настоящее время находится в изоляторе на Окрестина в Минске. При содействии издания родители журналиста наняли адвокатов, однако пока у них не было возможности встретиться с ним.

Также главред "Комсомольской правды" сообщил, что в минской квартире у Можейко в течение нескольких часов был проведен большой обыск.

"К нему приехали семь следователей. Это случилось позавчера. Обыск проводился в рамках одного уголовного дела, ему инкриминируют две статьи уголовного кодекса: статья 130, часть 3 ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни") и статья 369 ("Оскорбление представителя власти"). Все базируется ровно на одной небольшой заметке, которая была на сайте четыре минуты по поводу стрельбы", - отметил он.

В свою очередь постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призывает власти Белоруссии освободить задержанного журналиста.

"После блокирования сайта "Комсомольской правды в Белоруссии" данные действия белорусских властей выглядят целенаправленным давлением на российские медиа на территории Союзного государства. Профессиональная деятельность журналиста не может быть основанием для преследования", - говорится в заявлении комиссии, опубликованном на сайте Совета в субботу.

Глава СПЧ Валерий Фадеев пока не смог прокомментировать "Интерфаксу" сложившуюся ситуацию и отметил, что в настоящее время разбирается в ней.

Сайт газеты "Комсомольская правда в Беларуси" перестал открываться утром в среду. Вечером того же дня министерство информации Белоруссии объяснило, почему сайт был заблокирован.

"На основании решения межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Cовете Безопасности республики Беларусь министерство информации республики Беларусь 29.09.2021 приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу kp.by", - сообщил сайт Мининформа.

"На интернет-ресурсе kp.by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством", - говорилось в сообщении.

"В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, способной причинить вред национальным интересам", - заявило ведомство.

Что именно не устроило белорусские власти в публикации на сайте газеты, не конкретизировалось.

Между тем главный редактор издания Владимир Сунгоркин рассказал в тот день, что блокировка произошла после публикации газетой комментария одноклассницы мужчины, погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ Белоруссии 28 сентября. В связи с этим газету обвинили в "обелении преступника".

Геннадий Можейко Комсомольская правда Минск Белоруссия

Новости по теме

Новости

Экзит-полы показали победу партии "Грузинская мечта" на местных выборах

Экзит-полы показали победу партии "Грузинская мечта" на местных выборах

Объявивший голодовку Саакашвили посчитал себя политзаключенным

Объявивший голодовку Саакашвили посчитал себя политзаключенным

Аппарат BepiColombo передал первые снимки поверхности Меркурия

Аппарат BepiColombo передал первые снимки поверхности Меркурия

Президент Филиппин Родриго Дутерте решил уйти из политики после выборов

Президент Филиппин Родриго Дутерте решил уйти из политики после выборов

Вместе с Михаилом Саакашвили в тбилисской квартире задержали ее хозяина

Число случаев COVID-19 в мире превысило 234 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 234 млн

Спикер парламента Грузии не ждет обострения отношений с Киевом из-за Саакашвили

Спикер парламента Грузии не ждет обострения отношений с Киевом из-за Саакашвили

Что случилось этой ночью: суббота, 2 октября

Китай направил к Тайваню рекордное число военных самолетов

Китай направил к Тайваню рекордное число военных самолетов
Пандемия коронавируса

Число умерших от коронавируса в США превысило 700 тысяч

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });