Песков заявил, что паузы в работах по вводу "Северного потока 2" не будет

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Выборы в Германии и процесс последующего формирования правительства не предполагают паузы в завершении работ по вводу в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у него поинтересовались, есть ли основания для опасений по поводу сроков завершения работ над "Северным потоком 2" в связи с задержками в процессе формирования коалиции в Бундестаге.

"Дело в том, что в Германии продолжают работать все ведомства, все органы, в том числе и те, которые будут сертифицировать этот объект", - пояснил Песков.

По его словам, "поэтому никакой паузы в работе там нет и не предусматривается. Работа идет своим чередом".

"Мы уже говорили ранее, что возможны сценарии оперативные, возможны менее оперативные", - добавил Песков.

В середине сентября сообщалось, что Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) Германии получило документы на сертификацию предприятия "Северный поток 2" как независимого газотранспортного оператора, рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев.