Регулятор ФРГ получил документы на сертификацию "Северного потока 2"

Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев

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Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию предприятия "Северный поток 2" как независимого газотранспортного оператора, рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь агентства Фите Вульф.

"Предприятие предоставило все документы, по закону на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть передано Еврокомиссии", - сказал Вульф.

По его словам, речь не идет о запуске газопровода, лишь о его сертификации и соответствии нормам газовой директивы ЕС. Если на время ввода в эксплуатацию газопровода сертификата от Bundesnetzagentur не будет, это может повлечь штрафы. Решение о вводе газопровода в эксплуатацию принимают другие ведомства.

10 сентября "Газпром" объявил, что строительство "Северного потока 2" полностью завершено.