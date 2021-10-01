Президент РФ назначил первое заседание новой Госдумы на 12 октября

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Госдумы восьмого созыва 12 октября.

Заседание назначено на 10 утра, об этом говорится в указе, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

По Конституции, Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания, но президент может созвать парламентариев и ранее этого срока.

Выборы депутатов нижней палаты парламента завершились 19 сентября.