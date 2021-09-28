В новом составе Госдумы могут учредить более 30 комитетов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуме восьмого созыва планируется увеличить число комитетов, вместо 26 их будет 32, и прибавится одна комиссия, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в парламенте.

"Число комитетов увеличится до 32, это произойдет за счет разделения некоторых комитетов, которые были в седьмом созыве", - сказал собеседник агентства.

Так, по его словам, будет поделен комитет по транспорту и строительству - на комитет по транспорту и комитет по строительству и ЖКХ. Комитет по науке и образованию будет разделен на комитеты по просвещению и по науке и высшему образованию. А комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи разделится на три - комитет по физкультуре и спорту, комитет по туризму и комитет по молодежной политике.

Будет разделен и комитет по контролю и регламенту. В новом созыве Госдумы предлагается оставить комитет по контролю, а регламентом займется комиссия, которую может возглавить депутат от "Единой России" Виктор Пинский.

Помимо этого, появится комитет по защите конкуренции, которого не было в Госдуме предыдущего созыва.

Если в прежнем составе Госдумы работал комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, то в ее восьмом созыве, как ожидается, часть его полномочий отойдет комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, который, может возглавит член фракции "Единой России" Ольга Тимофеева. Другую часть полномочий передадут новому комитету по собственности, земельным и имущественным отношениям.

Претерпит изменения комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству: вместо него будут созданы три комитета - по экономической политике, по промышленности и торговле, по малому и среднему предпринимательству.

Ожидается, что фракция "Единой России" получит должности руководителей комитетов, как минимум, в 15 из них, сказал собеседник агентства. Оппозицию, по его словам, не обидят. В частности, фракция "Справедливой России - за правду" получит руководство в четырех комитетах, ЛДПР и "Новым людям" могут достаться один или два комитета.