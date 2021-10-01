Какие проекты законов Дума будет рассматривать в первую очередь. Обзор

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В пятницу в Государственной думе состоялось, вероятно, последнее заседание Совета Думы VII созыва - депутаты принимали к рассмотрению поступившие законопроекты, чтобы парламентарии нового созыва могли быстро перейти к их рассмотрению.

Первое заседание "новой" Думы может сдвинуться еще на неделю: если ранее называлась дата 7 октября, то теперь чаще говорят о 12 октября, однако определенности нет. Источники "Интерфакса" в палате отмечают, что парламент ждет президентского указа, который поставит в вопросе точку.

Разобравшись с организационными и структурными вопросами, восьмой созыв, как ожидается, оперативно приступит к работе в комитетах и комиссиях. За время думских "каникул", когда депутаты не собирались на пленарные заседания, в палату уже было внесено порядка 190 законопроектов, из них 186 приняты к рассмотрению, следует из информации в базе данных Госдумы.

Бюджет, техосмотр и губернаторство

В приоритете у Думы будет работа над бюджетным пакетом, который был внесен правительством накануне. Совет Думы в пятницу принял его к рассмотрению, направил в профильные комитеты и в рассылку. Первое чтение бюджета, как заявлял накануне глава комитета по бюджету Андрей Макаров и подтвердил в пятницу спикер Думы Вячеслав Володин (как ожидается, оба сохранят свои должности), может состояться уже 28 октября.

По словам источника "Интерфакса", в пятницу к рассмотрению принят закон об организации публичной власти в регионах. Он вводит единое наименование главы региона - "Глава" - и снимает ограничение на два срока губернаторства подряд. Документ, по сведениям собеседника агентства, может быть рассмотрен в первом чтении уже 9 ноября.

Также все необходимые "входные" процедуры прошел правительственный законопроект об отмене обязательного техосмотра (ТО) в России. Как сообщалось, по этому документу для физических лиц необходимость проходить ТО останется только для машин и мотоциклов старше четырех лет - и то лишь в случае, если их продают или ставят на учет.

Кроме того, по словам источника, в рассылки направлен внесенный кабмином пакет законопроектов о запрете водителям с непогашенной судимостью работать в такси и на общественном транспорте. Предполагается, что соответствующие изменения будут внесены в Трудовой кодекс, законодательство о регистрации юрлиц и ИП и устав городского автотранспорта.

Соглашения с Суданом и "дачная амнистия"

Думе, как ожидается, также предстоит оперативно рассмотреть и ряд других приоритетных законопроектов.

Среди них - законопроект об исполнении федерального бюджета за 2020 год, продление "дачной амнистии" до 2031 года, ратификация соглашения с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ, а также инициатива о праве президента продлевать служебные контракты маршалам, генералам и адмиралам старше 70 лет.

Кроме того, еще летом были отправлены в рассылку законодательные инициативы об установлении максимально допустимой доли кредитов с переменной процентной ставкой, о праве фермеров устанавливать на сельхозземлях стационарные торговые точки для реализации своей продукции и о новых требованиях к "птичьим рынкам".

Все эти документы палата может рассмотреть в осеннюю сессию.