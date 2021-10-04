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Путин назначил Авдеева врио губернатора Владимирской области

Путин назначил Авдеева врио губернатора Владимирской области
Александр Авдеев
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Владимирской области". Таким образом российский лидер принял заявление губернатора области Владимира Сипягина о досрочном прекращении полномочий.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Авдеев.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в понедельник президент РФ предложил Авдееву должность врио губернатора Владимирской области. На встрече с Авдеевым в формате видеоконференции глава государства поинтересовался у собеседника, что он знает о новом участке работы, который ему предлагается.

"С учетом того, что есть опыт муниципальной, региональной работы, работы в сфере привлечения инвестиций, развития экономического потенциала, на федеральном уровне в том числе, законодательная база - мне кажется, это тот опыт, который позволит применить его на территории Владимирской области", - ответил парламентарий.

В свою очередь Путин обратил внимание, что "быть первым лицом региона, при всей важности работы заместителем (Авдеев до 2016 года был вице-губернатором Калужской области - ИФ) - это немножко другая работа".

1 октября стало известно, что губернатор Владимирской области Владимир Сипягин написал заявление о досрочном сложении полномочий. Ранее пресс-служба губернатора региона сообщала, что он намерен стать депутатом Госдумы.

Сипягин входил в общефедеральную часть списка ЛДПР из 15 человек во главе с лидером партии Владимиром Жириновским. Он занимает должность губернатора Владимирской области с 8 октября 2018 года.

Владимирская область Владимир Путин Александр Авдеев Владимир Сипягин

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