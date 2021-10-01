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Путин поручил разработать цифровой сервис психологической помощи детям и их родителям

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить актуализацию концепции развития психологической службы в системе образования РФ, рассчитанной до 2025 года.

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Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с общественностью, состоявшейся 25 августа, которая была посвящена вопросам общего образования. В частности, правительству поручено обеспечить актуализацию этой концепции и план мероприятий по ее реализации.

Кроме того, поручено "разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания психологической помощи несовершеннолетним гражданам и их родителям". Финансирование расходов, связанных с созданием и работой этой платформы, должно осуществляться за счет средств нацпроекта "Образование", соответствующие предложения также поручено представить.

Срок исполнения этого поручения установлен 15 декабря.

Владимир Путин

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