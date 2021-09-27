Наркопосты появились во всех школах Иркутска

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Работа общественных постов "Здоровье+" в целях профилактики злоупотребления наркотиками организована во всех школах Иркутска, сообщила пресс-служба администрации города в понедельник.

"Это общественный орган, который проводит первичную профилактическую работу в школах: помогает учащимся выработать навыки здорового образа жизни, сформировать психологическое неприятие употребления наркотических и психоактивных веществ", - приводятся в сообщении слова начальника департамента образования мэрии Олега Ивкина.

Совместно с администрацией школы пост "Здоровье+" разрабатывает буклеты, проводит лекции, встречи, дни здоровья, организует мероприятия по раннему выявлению потребления наркотиков.

"Проверка добровольная. Тестирование проходит только с согласия родителей. Но мы видим важность такой работы. Это необходимо, чтобы на ранних этапах выявить ребят из групп риска", - отметил Ивкин.

В состав постов входят руководство школы, социальный педагог, психолог, медработник, родители и сами школьники.