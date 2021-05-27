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Омбудсмен Петербурга отметила учащение жалоб детей в пандемию на травлю в школе

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Несовершеннолетние в Петербурге в пандемию жалуются на дискомфортный микроклимат в семье и травлю в школах, сообщила уполномоченный по правам ребенка в северной столице Анна Митянина.

"Обращения по поводу травли участились: это и буллинг, и кибербуллинг", - сказала она на пресс-конференции в "Интерфаксе" в четверг.

По словам Митяниной, названным проблемам сопутствует неполнота психологической помощи в образовательных учреждениях. Это связано в том числе с тем, что дети не доверяют школьным психологам и неохотно с ними контактируют.

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Психотерапевт, доцент Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Влада Титова добавила, что проблемы современных подростков связаны в том числе с их зависимостью от гаджетов. "В моей практике есть ребенок, который проводит в сети более 13 часов в сутки. (...) Конечно, это повод нам, взрослым призадуматься, (...) прежде чем занимать ребенка гаджетом, освобождая свое время", - отметила она.

В пример она также привела результаты эксперимента российских психологов: только трое из более чем 60 подростков, участвовавших в исследовании, смогли провести без телефонов восемь часов и спокойно занимались альтернативными видами досуга. Дети, которые не выдержали, требовали прекратить эксперимент через 2-3 часа после его начала, поскольку чувствовали нарастающую тревожность; некоторые даже заявили о суицидальных мыслях.

Титова считает, что свободный доступ к интернету у несовершеннолетних и анонимность не могут не провоцировать кибербуллинг в среде подростков: некоторые из них выбирают травлю в качестве способа самоутверждения. Подверженный буллингу ребенок в свою очередь находится в подавленном состоянии и редко обращается за помощью родителей и психологов, предпочитая поддержку в интернете.

"Родителям важно выстраивать доверительные отношения с ребенком, не критиковать и не наказывать его в связи с его переживаниями, какими бы незначительными они ни были. Ребенок, тем более маленький, очень ценит внимание, которое ему уделяется, и чем больше этого внимания, любви, заботы, неподдельного интереса к его желаниям, увлечениям, тем лучше для него", - заключила психотерапевт.

Анна Митянина Петербург Коронавируса

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