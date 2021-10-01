Росстат сообщил о снижении пенсий в реальном выражении седьмой месяц подряд

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Высокая инфляция в РФ в 2021 году привела к снижению пенсий в РФ в реальном выражении (с поправкой на инфляцию): в феврале 2021 года - на 0,1% в годовом сравнении, в марте - на 0,2%, в апреле - на 0,1%, в мае - на 0,5%, в июне - на 1,0%, в июле - на 0,9%, в августе - на 1,0%, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.

В январе 2021 года реальный размер средней пенсии еще демонстрировал рост - на 0,4% к январю 2020 года. Во все месяцы 2020 года пенсии также росли в реальном выражении, но наблюдалась ярко выраженная динамика снижения темпов роста - с 3,2% в январе 2020 года (по сравнению с январем 2019 года) до 0,8% в декабре 2020 года (по сравнению с декабрем 2019 года). В целом за 2020 год реальный размер средней пенсии в РФ вырос на 2,3% по сравнению с 2019 годом.

В номинальном выражении средний размер пенсии в РФ в августе 2021 года составил 15 840 рублей и вырос на 5,6% по сравнению с августом 2020 года. Как сообщалось, годовая инфляция в РФ в августе 2021 года составила 6,7%.

Средний размер назначенных пенсий в июле 2021 года (за август еще нет данных по динамике зарплаты) составил, по оценке, 28,6% от средней начисленной зарплаты по стране против 29,9% в июле 2020 года.

Как сообщалось, согласно указу президента РФ Владимира Путина, в сентябре пенсионерам были перечислены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей.