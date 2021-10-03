В Москве выявлены максимальные с 18 июля 4 294 новых заболевших COVID-19

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Еще 25 769 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в России за сутки, сообщает опершаб. Из них выявлено активно 2 247(8,7%).

Данные последних трех дней соотносятся с данными второй декады июля, когда в РФ наблюдался подъем заболеваемости, вызванный штаммом "дельта". Аналогичная ситуация наблюдается и в настоящий момент.

Рост идет в большинстве регионов, наибольшее число новых заражений зафиксировано в Москве - 4 294 случая, это максимум с 18 июля. В Санкт-Петербурге - 2 463, в Московской области - 1 646 новых случаев.

За минувшие сутки в РФ поставлен очередной антирекорд по числу летальных исходов: умерли 890 человек, предыдущий максимум был зафиксирован 1 октября - 887 смертей.

Больше всего скончавшихся в Москве - 65, в Петербурге - 59, в Свердловской области - 46.

Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 209 918.

Поправились и выписаны 6 млн 725 965 пациентов, в том числе 15 391 за последние сутки.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 586 тыс. 536 случаев коронавирусной инфекции.