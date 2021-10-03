Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Кравцов заявил об отсутствии планов по массовому закрытию школ из-за COVID-19

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Каждый регион принимает решение о закрытии школ с учетом эпидемиологической ситуации на своей территории, массового локдауна не будет, заявил в воскресенье министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Какого-то массового закрытия школ или локдауна мы не предполагаем. Каждый регион сам принимает решение исходя из эпидемиологической ситуации", - сказал он журналистам.

Ранее в воскресенье оперштаб сообщил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 25 769 случаев, умерли за сутки 890 пациентов, это новый антирекорд по числу скончавшихся за пандемию.

Новость дополняется

Хроника коронавируса. Сентябрь.

20
США, Индия и Бразилия входят в число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-1929 сентября. Подготовка к открытию океанариума в Куала-Лумпуре после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.28 сентября. Противники вакцинации вышли на митинги в Нью-Йорке.27 сентября. ВОЗ возобновит расследование происхождения COVID-19. Планируется, что исследования будут проходить в Китае и других странах. 23 сентября. Планы Таиланда по открытию для иностранных туристов отложены из-за того, что пять провинций отстают от вакцинации против COVID-19.20 сентября. В Мельбурне рабочие строительной отрасли протестуют против ограничений COVID-19.17 сентября. В Индонезии открылись кинотеатры.16 сентября. На Национальной аллее в Вашингтоне установили около 600 тысяч белых флагов в рамках публичной арт-инсталляции, посвященной жертвам COVID-19 в США.13 сентября. В Германии началась общегосударственная неделя вакцинации от COVID-19. На фото: витрина парикмахерской во Франкфурте.9 сентября. В Катманду в условиях пандемии коронавируса COVID-19 отметили индуистский фестиваль Тидж.8 сентября. В Китае было зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19. Таким образом, число подтвержденных заболевших достигло 95083, а число погибших осталось неизменным - 4636.7 сентября. В Нью-Йорке из-за пандемии COVID-19 отменили масштабное празднование фестиваля культуры Вест-Индии.6 сентября. Непальские кинотеатры готовятся к открытию.4 сентября. В чилийском Сантьяго прошло празднование Национального дня цирка. Из-за пандемии коронавируса цирки оказалось в тяжелом положении.3 сентября. В китайском Чжучжоу проводят дезинфекцию в туристических местах. 2 сентября. В Германии началась пятидневная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта. Профсоюз требует повышения тарифных ставок на 3,2% и единовременную премию в 600 евро каждому сотруднику на фоне пандемии коронавируса.2 сентября. Филиппинские медицинские работники провели акцию протеста перед зданием Департамента здравоохранения Манилы.2 сентября. В Сиднее проходят одиночные пикеты против локдауна из-за COVID-19.1 сентября. Власти Индии дали зеленый свет частичному открытию школ.1 сентября. Первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech получили жители Бангкока.
США, Индия и Бразилия входят в число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19
Минпросвещения Сергей Кравцов Коронавирус

Новости по теме

Новости

Министр Кравцов пообещал исключить из закона понятие образовательных услуг

Министр Кравцов пообещал исключить из закона понятие образовательных услуг
Пандемия коронавируса

В Москве выявлены максимальные с 18 июля 4 294 новых заболевших COVID-19

В Москве выявлены максимальные с 18 июля 4 294 новых заболевших COVID-19

Установлен подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбуржье

Летевший в Киргизию самолет совершил вынужденную посадку в Казани

Что произошло за день: суббота, 2 октября

Пандемия коронавируса

Мурашко сообщил, что барьеры к признанию ВОЗ "Спутника V" устранены

Адвокат сообщила об аресте Тельмана Исмаилова на два месяца

Адвокат сообщила об аресте Тельмана Исмаилова на два месяца

В России зарегистрировали максимальное число случаев COVID-19 с 18 июля

В России зарегистрировали максимальное число случаев COVID-19 с 18 июля

От телефонных мошенников пострадал каждый шестой россиянин

Глава Оренбуржья пообещал 1 млн руб. за информацию об убийце студенток

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });