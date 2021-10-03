Кравцов заявил об отсутствии планов по массовому закрытию школ из-за COVID-19

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Каждый регион принимает решение о закрытии школ с учетом эпидемиологической ситуации на своей территории, массового локдауна не будет, заявил в воскресенье министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Какого-то массового закрытия школ или локдауна мы не предполагаем. Каждый регион сам принимает решение исходя из эпидемиологической ситуации", - сказал он журналистам.

Ранее в воскресенье оперштаб сообщил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 25 769 случаев, умерли за сутки 890 пациентов, это новый антирекорд по числу скончавшихся за пандемию.

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