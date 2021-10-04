Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве продолжила рост

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявили 4 410 больных COVID-19, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19. Накануне сообщалось о 4 294 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице увеличилась на 116 случаев.

За сутки коронавирус привел к смерти 66 человек. С начала пандемии скончались 29 242 москвича. Смертность приблизилась к показателям начала августа.

Выздоровели за сутки 1 956 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 498 183 человека.

Накануне сообщалось о 1 885 выписанных и 65 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 4 октября составляет 1 650 649.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеялись на дальнейшее улучшение ситуации, и оно произошло: 13 августа из-за уменьшения объемов госпитализации пациентов с коронавирусом в столице отменили ряд ограничений.

Осенний подъем заболеваемости коронавирусом в столице

Однако со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

22 сентября заместитель мэра города Анастасия Ракова заявила, что по отношению к прошлой неделе рост заболеваемости COVID-19 составил 24%, а число госпитализаций увеличилось на 15%. Причиной власти считают наступление осеннего сезона, для которого характерны подъем заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач, возобновлением школьных занятий.

Ракова сообщила, что для лечения пациентов с коронавирусом в городе развернуты и зарезервированы достаточные коечные мощности.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, власти Москвы пока не планируют вводить ограничения, однако в случае дальнейшего роста заболеваемости не исключено возвращение системы QR-кодов в кафе и ресторанах, а также обязательного перевода не менее 30% сотрудников на удаленный формат работы.