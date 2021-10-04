Зарегистрирован российский аппарат дистанционного подавления коронавируса

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Росздравнадзор выдал регистрационное удостоверение медицинского изделия для аппарата дистанционного электромагнитного подавления вирусов "Тор" российской разработки, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

"Прибор не имеет аналогов в мире. Полторы недели назад он получил регудостоверение как медицинское изделие. Он своим излучением, абсолютно безвредным для человека, в пять раз менее мощным, чем излучение от ваших смартфонов, в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией", - сказал Шпак в понедельник на форуме "Микроэлектроника 2021", который проходит в Алуште.

Он уточнил, что такой прибор установлен в зале, где проходят мероприятия форума. По окончании организаторы соберут статистику заболеваемости.

"Это очередной раз доказывает успешность нашу и возможность с точки зрения электроники, с точки зрения сложной медицинской техники решать самые серьезные задачи", - отметил замминистра.

Информация об аппарате "Тор" размещена в разделе разработок на сайте АО "Концерн Гранит". Разработчик утверждает, что прибор при включении в сеть образует широкополосное электромагнитное излучение на низкоинтенсивных высоковольтных импульсах, и под его воздействием вирус теряет способность к активному размножению.