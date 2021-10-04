Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Нижегородский губернатор призвал расширить обязательную вакцинацию на студентов и промпредприятия

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил ряд мер для стабилизации ситуации с коронавирусом.

"Хотел бы предложить по согласованию с санитарными врачами на территории субъектов предоставить возможность расширять обязательные контингенты, подлежащие вакцинации. Как минимум хотел предложить включить в них студентов и сотрудников промышленных предприятий. Второе - увеличить охват вакцинацией сотрудников организаций до 80% от общего списка работающих", - сказал Никитин, выступая на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Нижегородская область Глеб Никитин коронавирус

Новости по теме

Новости

Путин назначил Авдеева врио губернатора Владимирской области

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор разъяснил ситуацию с массовыми мероприятиями в условиях пандемии

Минобороны сообщило о новом испытательном пуске подлодкой ракеты "Циркон"

Пандемия коронавируса

Попова призвала усилить контроль за соблюдением больными COVID режима изоляции

Пандемия коронавируса

Мишустин счел недостаточным уровень вакцинации в РФ для победы над COVID

Ревакцинацию от COVID-19 прошли порядка 1,8 млн россиян

Пандемия коронавируса

Мурашко отметил, что не более 2% привитых россиян заболевают коронавирусом

Мурашко отметил, что не более 2% привитых россиян заболевают коронавирусом

Кремль не увидел в "архиве Пандоры" сведений о "богатствах ближайшего окружения Путина"

Кремль не увидел в "архиве Пандоры" сведений о "богатствах ближайшего окружения Путина"

Госкомиссия утвердила актрису Пересильд и режиссера Шипенко к полету на МКС

Госкомиссия утвердила актрису Пересильд и режиссера Шипенко к полету на МКС

ЦИК будет судиться с авторами публикаций, распространяющих ложь о выборах

ЦИК будет судиться с авторами публикаций, распространяющих ложь о выборах
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });