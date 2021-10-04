Нижегородский губернатор призвал расширить обязательную вакцинацию на студентов и промпредприятия

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил ряд мер для стабилизации ситуации с коронавирусом.

"Хотел бы предложить по согласованию с санитарными врачами на территории субъектов предоставить возможность расширять обязательные контингенты, подлежащие вакцинации. Как минимум хотел предложить включить в них студентов и сотрудников промышленных предприятий. Второе - увеличить охват вакцинацией сотрудников организаций до 80% от общего списка работающих", - сказал Никитин, выступая на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.