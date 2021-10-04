Госкомиссия утвердила актрису Пересильд и режиссера Шипенко к полету на МКС

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Государственная комиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-19", который отправится к МКС 5 октября, сообщает "Роскосмос".

В основной экипаж утверждены космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. В состав дублирующего экипажа входят космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.

Подтверждена готовность ракеты-носителя "Союз-2.1а" и наземной инфраструктуры к предстоящему пуску.

14 марта глава компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов сообщил, что съемки фильма на МКС будут профинансированы "Первым Каналом", бюджетные деньги на них тратиться не будут.

По его словам, часть работ будет профинансирована "Главкосмосом", но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности.

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа проекта "Вызов" - они займутся съемками первого художественного фильма в космосе. По данным "Роскосмоса", экипаж вернется на Землю 17 октября.