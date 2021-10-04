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Госкомиссия утвердила актрису Пересильд и режиссера Шипенко к полету на МКС

Госкомиссия утвердила актрису Пересильд и режиссера Шипенко к полету на МКС
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Государственная комиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-19", который отправится к МКС 5 октября, сообщает "Роскосмос".

В основной экипаж утверждены космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. В состав дублирующего экипажа входят космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.

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14 марта глава компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов сообщил, что съемки фильма на МКС будут профинансированы "Первым Каналом", бюджетные деньги на них тратиться не будут.

По его словам, часть работ будет профинансирована "Главкосмосом", но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности.

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа проекта "Вызов" - они займутся съемками первого художественного фильма в космосе. По данным "Роскосмоса", экипаж вернется на Землю 17 октября.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта НАСА Марка Ванде Хая, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Роскосмос Союз

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