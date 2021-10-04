Находящийся на МКС космонавт Новицкий сыграет роль пострадавшего в фильме Шипенко

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Член экипажа Международной космической станции (МКС) россиянин Олег Новицкий сыграет пострадавшего космонавта в первом снимаемом на орбите художественном фильме "Вызов", сообщил режиссер картины Клим Шипенко.

"Антон (Шкаплеров - ИФ) будет играть одного из космонавтов, который помогает персонажу Юлии (Пересильд - ИФ) спасать товарища, которому нужна помощь - Олега Новицкого. И Петр Дубров тоже будет участвовать в спасении", - сказал Шипенко журналистам в понедельник.

По его словам, сценарий был немного адаптирован под характеры космонавтов, находящихся сейчас на МКС. "Сценарий создавался таким образом, чтобы космонавты играли не то чтобы себя, но именно космонавтов в предлагаемых обстоятельствах. Мы писали сценарий, чтобы им было проще", - сказал режиссер.

Командир корабля "Союз МС-19" космонавт Антон Шкаплеров отметил, что подготовка к актерской роли дается ему нелегко. "Есть сценарий, приходится учить роль. Я никогда этим раньше не занимался. Тяжеловато нам, непрофессиональным актерам, но стараемся. Стараемся, поэтому надеюсь, получится", - сказал Шкаплеров.

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма "Вызов" - режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также командир корабля космонавт Антон Шкаплеров (их дублеры - космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина). Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе. По данным "Роскосмоса", экипаж вернется на Землю 17 октября.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что американская съемочная группа во главе с кинорежиссером Дагом Лайманом обсуждала с российской стороной возможности по обеспечению съемок фильма в космосе. Сообщалось, что с режиссером должен был лететь голливудский актер Том Круз.

14 марта глава компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов сообщил, что съемки фильма на МКС будут профинансированы "Первым каналом", бюджетные деньги на них тратиться не будут. По его словам, часть работ будет профинансирована "Главкосмосом", но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.