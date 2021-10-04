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Пуск нового российского пилотируемого корабля "Орел" могут перенести

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Пуск нового российского пилотируемого корабля "Орел" может быть отложен, сообщил генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев.

"Может быть, тут сроки определенным образом и поплывут", - сказал Соловьев на конференции "Научный космос XXI века: вызовы, решения, прорывы".

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что первый полет "Орла" может состояться не к МКС, а уже к новой российской орбитальной станции.

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20 февраля Рогозин заявлял, что наземные испытания "Орла" начнутся до конца месяца.

Космический корабль "Орел" может войти в состав комплекса для полетов к другим планетам или астероидам, сообщил ранее главный конструктор корабля Игорь Хамиц.

В настоящее время в России идет разработка многоразового корабля "Орел" в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация". Первый полет корабля без экипажа запланирован на 2023 год, с экипажем - на 2025. Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Для его создания применяются технологии, порой не имеющие аналогов в мировой космонавтике.

Экипаж корабля составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции - до года. Общая масса корабля при полете к орбитальной станции будет равна 14,4 тонны (19 тонн при полете к Луне), масса возвращаемого аппарата - 9 тонн. Длина корабля - 6,1 метра.

РКК Энергия

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