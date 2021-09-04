В "Роскосмосе" рассказали о создании межпланетного ядерного буксира "Орел"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU -"Роскосмос" к 2030 году рассчитывает завершить проект создания ядерного межпланетного буксира, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин президенту РФ Владимиру Путину на космодроме "Восточный".

"Транспортно-энергетический модуль - это наша совместная с "Росатомом" работа. Космическая ядерная энергетика - это единственная реальная возможность передвигаться вместо химических двигателей, как межпланетный буксир. Мы к 2030 году отсюда же, у нас будет создана вся инфраструктура, будем выводить его на высоту не менее 800 км. Это самая безопасная высота для включения ядерного реактора", - сказал Рогозин.

Ранее сообщалось, что комплекс получил название "Зевс". В апреле, выступая в РАН, Рогозин заявил, что запуск буксира станет "колоссальным прорывом". Разработка ядерной энергоустановки мегаваттного класса стартовала в 2010 году. Планируется использовать ее на орбитальном буксире, предназначенном для изучения Луны и дальнего космоса. Разработку ведет Центр имени Келдыша, изначально завершение работ по установке планировалось на 2015 год, а первый полет буксира - на 2018 год, однако сроки несколько раз сдвигались.

Президенту России при посещении космодрома "Восточный" продемонстрировали макет космического корабля "Орел". По словам Рогозина, он должен полететь с "Восточного" в 2023 году.

"Вот макет корабля "Орел", который изготавливает корпорация "Энергия". Четыре космонавта штатный экипаж. У него ресурс до трех полетов к Луне. Почему три полета к Луне и десять на околоземную орбиту. Потому, что с Луны будет лететь сюда на второй космической скорости и нагрузка на обшивку будет", - сказал глава "Роскосмоса".

"Корабль сейчас уже в металле, проходит статические и динамические испытания. Есть замечания, есть первые результаты. Он полетит у нас отсюда в 2023 году", - рассказал Рогозин о корабле "Орел".

Путин ознакомился с развитием инфраструктуры "Восточного". Ему доложили о ходе строительства стартового комплекса для ракет-носителей семейства "Ангара".

Строительство космодрома "Восточный" ведется в три очереди. Уже построен стартовый стол для ракет "Союз". В настоящее время на "Восточном" строят объекты второй очереди, предназначенные для запуска ракет семейства "Ангара". Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год.

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году.