Первый запуск ракеты "Ангара" с экипажем может состояться в конце 2025 года

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Первый запуск модернизированной ракеты-носителя "Ангара" с пилотируемым кораблем и экипажем запланирован ориентировочно на конец 2025 года, сообщили в "Роскосмосе".

"Запуск модернизированной ракеты с пилотируемым кораблем и экипажем - более отдалённая перспектива. Госкорпорация определяет конкретные сроки, но ориентировочно можно сказать о конце 2025 года", - говорится в сообщении.

В госкорпорации сообщили, что в настоящее время разрабатывается рабочая конструкторская документация на модернизированную ракету-носитель "Ангара-А5М". Завершение этого этапа планируется в 2022 году.

"Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5М" с космодрома Восточный в рамках начала лётных испытаний должен состояться в 2023 году. Специалисты Центра Хруничева и смежных организаций работают над гарантированным выполнением этих сроков", - сообщили в "Роскосмосе".

31 декабря 2021 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что при первом испытательном запуске пилотируемой ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный в декабре 2023 года в качестве полезной нагрузки будет использован макет нового корабля "Орел", а не его готовая версия.

"Поэтому мы отработаем, прежде всего, в декабре 2023 года связку - новый стартовый комплекс космодрома Восточный, ракета "Ангара", соответственно, и мы отработаем весь интерфейс с кораблем, в котором будет необходимое количество оборудования. Но это еще не будет штатный корабль, потому что, еще раз скажу, риск слишком высокий", - пояснил Рогозин.

По его словам, после этого запуска на Восточном должны испытать систему аварийного спасения корабля. Эта система должна "сорвать" корабль со стоящей на старте ракеты и отвести его в безопасное место и мягко посадить. Также планируется провести испытания "отстрела" корабля в при полете ракеты "Ангара".

Ранее глава "Роскосмоса" сообщал, что запуск ракеты "Ангара-А5М" с космодрома "Восточный" запланирован на 2024 год.

4 октября прошлого года генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев сообщил, что пуск нового российского пилотируемого корабля "Орел" может быть отложен.

Космический корабль "Орел" может войти в состав комплекса для полетов к другим планетам или астероидам, сообщил ранее главный конструктор корабля Игорь Хамиц.

Космический корабль "Орел"

В настоящее время в России идет разработка многоразового корабля "Орел" в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация". Первый полет корабля без экипажа запланирован на 2023 год, с экипажем - на 2025. Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Для его создания применяются технологии, порой не имеющие аналогов в мировой космонавтике.

Экипаж корабля составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции - до года. Общая масса корабля при полете к орбитальной станции будет равна 14,4 тонны (19 тонн при полете к Луне), масса возвращаемого аппарата - 9 тонн. Длина корабля - 6,1 метра.

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Различные варианты ракет-носителей "Ангара" реализуются при помощи разного количества универсальных ракетных модулей - УРМ-1 (для первой и второй ступеней) и УРМ-2 (для верхних ступеней). Количество универсальных модулей в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя. УРМ-1 оснащается жидкостным реактивным двигателем РД-191 разработки АО "НПО "Энергомаш" (Московская область), УРМ-2 - двигателем РД-0124А (разработан АО "КБХА", Воронеж).