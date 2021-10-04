Путин принял отставку главы Тамбовской области Никитина

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин принял досрочную отставку главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, говорится в указе на сайте Кремля. Чиновник подал заявление по собственному желанию.

Врио главы администрации региона тем же указом назначен замглавы федерального Минстроя Максим Егоров.

Никитину 45 лет. Он был с 2014 года в президентском резерве управленческих кадров. Тамбовской областью он руководил с мая 2015 года, сначала как врио главы администрации, а в сентябре того же года выиграл выборы. В сентябре 2020 года он переизбрался на новый срок. По образованию он аграрий, защитил в своей области кандидатскую и докторскую диссертацию, он доктор экономических наук.

С Егоровым Путин встретился по видеоконференцсвязи и спросил, как он относится к такому кадровому предложению. Чиновник ответил, что "готов возглавить регион".

Президент спросил, за какие направления Егоров отвечал в Минстрое. Тот ответил, что занимался ЖКХ, формированием комфортной городской среды и четырьмя федеральными проектами: "Чистая вода", "Оздоровление реки Волги", "комфортная городская среда" и "Расселение аварийного жилого фонда".

"Мы с вами понимаем и знаем, что и для Тамбова, и для Тамбовской области все это - приоритетные направления", - отметил Путин и пожелал Егорову удачи.

Он выразил надежду, что за период в должности врио главы администрации региона Егоров успеет его ближе изучить и начать "активную работу по его развитию", пообещав увидеться с ним "в ближайшее время".

Егоров был замминистра строительства с 29 декабря 2018 года, а с 11 декабря 2019 года - еще и главным государственным жилищным инспектором России.

Ему 44 года, он уроженец Горького, окончил Волжскую госакадемию водного транспорта, затем до 2005 года работал экономистом. С 2005 года он десять лет работал на разных должностях в Федеральной службе по тарифам в Москве, а с 2016 по 2018 год был советником губернатора Тюменской области и представлял его в органах федеральной власти в Москве.