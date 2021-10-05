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В России установлен очередной рекорд суточной COVID-смертности

В России установлен очередной рекорд суточной COVID-смертности
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - За сутки в РФ от коронавируса умерли 895 человек - это новый антирекорд за всю пандемию, последний максимум по числу скончавшихся был зафиксирован в воскресенье - 890 умерших.

Больше всего смертей в Москве - 72, в Санкт-Петербурге - 58, в Свердловской области - 41.

Общее число жертв COVID-19 в России выросло до 211 696.

По данным оперштаба на вторник, 5 октября, в стране выявлено 25 110 новых случаев заражения.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве - 3 827 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 1 894 случаев, в Московской области - 1 788.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 637 тыс. 427 случаев коронавирусной инфекции.

В стране поправились уже 6 млн 759 059 пациентов, в том числе 18 568 за последние сутки.

Хроника 09 января 2020 года – 05 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус

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