Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве сократилась более чем на 13%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Около 3,8 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за сутки, это более чем на 13% меньше зафиксированного накануне показателя, следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, за последние 24 часа в городе обнаружили 3 827 пациентов с коронавирусом. Накануне в городе выявили 4 410 инфицированных. Таким образом, заболеваемость COVID-19 в столице сократилась на 583 случая или более чем на 13%.

За сутки коронавирус привел к смерти 72 человек. Это максимум с начала августа 2021 года: 4 августа было зафиксировано 76 скончавшихся.

Общее число умерших от заболевания в столице - 29 314.

Выздоровел за сутки 2 251 пациент. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 500 434 человека.

Накануне сообщалось о 1 956 выписанных и 66 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 5 октября составляет 1 654 476

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеялись на дальнейшее улучшение ситуации, и оно произошло: 13 августа из-за уменьшения объемов госпитализации пациентов с коронавирусом в столице отменили ряд ограничений.

Однако со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

4 октября Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 "не может не внушать тревогу": за последнюю неделю рост заболеваемости составил порядка 30%, рост госпитализаций - больше 20%.