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В Кремле отметили талант и смелость Дмитрия Муратова

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Кремле поздравляют главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, который стал лауреатом Нобелевской премии мира.

"Мы можем поздравить Дмитрия Муратова. Он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел, - заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Конечно, это высокая оценка".

Песков не знает, поздравит ли Владимир Путин лично Муратова с наградой.

Нобелевскую премию мира в 2021 году присудили Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе за их усилия по защите свободы слова.

Дмитрий Песков Владимир Путин Дмитрий Муратов Новая газета Нобелевская премия мира

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