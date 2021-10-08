В Брюсселе и Берлине поздравили Муратова с Нобелевской премией мира

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД ФРГ Хайко Маас поздравили главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу с присуждением им Нобелевской премии мира.

Поздравляя лауреатов в твиттере, Мишель добавил, что вручение им премии - "это важный сигнал для свободы прессы - ключевой европейской ценности и необходимого условия демократии".

Маас сопроводил поздравление хэштегом "Свободная пресса".

Столтенберг отметил, что вклад лауреатов в сохранение свободных и независимых СМИ является ключевым условием для строительства прочной демократии.

Норвежский нобелевский комитет вручил премии мира за 2021 год Муратову и Рессе за их "отважную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России".